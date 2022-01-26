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Среда, 26 января, 2022
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В ДТП в Михайловском районе погиб водитель, пострадали две пассажирки

7info

В ночном ДТП в Михайловском районе погиб человек, дое пострадали. Подробности сообщила пресс-служба Рязанского УГИБДД. 

26 января в 01.35 на 188-м километре трассы Р-22 «Каспий» 58-летний житель Тамбовской области не выбрал безопасную скорость, потерял управление автомобилем ВАЗ-2110 и совершил столкновение с автомобилем Lada Xray под управлением 42-летнего мужчины.

Водитель «десятки» погиб. Двух пассажирок Lada Xray в возрасте 21, 40 лет госпитализировали.

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Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. 

В ДТП в Михайловском районе погиб водитель, пострадали две пассажирки

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