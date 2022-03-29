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Вторник, 29 марта, 2022

В ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Татарстане погибли шесть человек

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В ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Татарстане погибли шесть человек

Александр Ильин
Фото: МВД по Республике Татарстан

Во вторник, 29 марта, в результате ДТП с грузовиком и легковым автомобилем на 134 километре автодороги Казань-Оренбург в Чистопольском районе Татарстана погибли шесть человек, сообщает пресс-служба МВД России по региону. 

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Предварительно установлено: водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Ивеко». После аварии легковушка загорелась. 

В ДТП погибли шесть человек: водитель и пятеро пассажиров, ещё один из пассажиров пострадал.

В настоящее время сотрудники полиции уточняют обстоятельства произошедшего. К ликвидации ДТП привлекалось 33 сотрудника экстренных служб и 12 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

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