В ДТП около Филармонии пострадал 21-летний мужчина

В Рязани 9 марта произошло серьезное ДТП около Филармонии. Подробности сообщает госавтоинспекция области.

Рядом с домом № 26 по улице Ленина столкнулись ВАЗ-2107, за рулем которого находился 22-летний мужчина, и «Фольксваген Тигуан» под управлением 30-летнего рязанца. В результате аварии пострадал 21-летний пассажир первого автомобиля. Ему оказана медпомощь.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Ранее появилось видео с места ДТП на пересечении улиц Ленина и Свободы.