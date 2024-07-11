В результате ДТП на автодороге Рязань-Спасск пострадали 5 человек, сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По данным полиции, 11 июля в 12:50 на 12-м километре автодороги столкнулись «Хендай» под управлением 43-летней жительницы Белгородской области и «Мерседес» под управлением 39-летней рязанки.

В ДТП пострадали женщина, управлявшая «Хендаем», и пассажиры 4 и 8 лет. Во второй машине травмированы два пассажира 17 и 19 лет. Пострадавшие доставлены в больницу.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.