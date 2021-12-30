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Четверг, 30 декабря, 2021
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В дополнении для игры Euro Truck Simulator 2 появятся рязанские локации

Александр Ильин
Фото: STEAM / Euro Truck Simulator 2. Heart of Russia: Ryazan

В дополнении Heart of Russia для компьютерной игры Euro Truck Simulator 2 появятся локации из Рязани, сообщили разработчики на странице в Steam. 

«Представляем Рязань, 3-й по численности населения город в Центральной России после Москвы и Ярославля», — пишут создатели дополнения. 

Игроки смогут проехать по улице Циолковского, Московскому и Солотчинскому шоссе, проезду Яблочкова, увидеть Рязанский кремль, нефтеперерабатывающий завод, различные промышленные предприятия, торговые центры и жилые комплексы. 

Разработчики отмечают, что Рязань, несмотря на площадь своей территории, редко входит в список туристических мест России. Тем не менее, здесь можно найти немало красивых исторических достопримечательностей: соборы, музеи и другое. 

«Мы надеемся, что вы решите выкроить несколько минут из своего графика вождения, чтобы полюбоваться этим уникальным и историческим городом», — говорится в сообщении.

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Для справки: «Heart of Russia» – дополнение, которое добавит в игру Центральную Россию (около 18 областей и 30 городов). Выход ожидается в 2022 году.

  • В дополнении для игры Euro Truck Simulator 2 появятся рязанские локации
  • В дополнении для игры Euro Truck Simulator 2 появятся рязанские локации
  • В дополнении для игры Euro Truck Simulator 2 появятся рязанские локации
  • В дополнении для игры Euro Truck Simulator 2 появятся рязанские локации
  • В дополнении для игры Euro Truck Simulator 2 появятся рязанские локации
  • В дополнении для игры Euro Truck Simulator 2 появятся рязанские локации
  • В дополнении для игры Euro Truck Simulator 2 появятся рязанские локации
  • В дополнении для игры Euro Truck Simulator 2 появятся рязанские локации

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