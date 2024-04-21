В Дягилеве слышали выстрелы и звуки сирены

В Дягилевском военном городке 20 апреля несколько раз слышали сирену воздушной тревоги. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на информацию от местных жителей.

По их словам, первый сигнал и выстрел они услышали в 0:42.

Ближе к 6:00 снова услышали сирену, а через несколько часов — еще раз.

– Пять минут назад была долгая сирена, сейчас стреляют! Без остановки. Уже около 30 выстрелов, – сообщил житель Дягилева примерно в 9:00.

В течение дня в городке еще трижды слышали сирену, как утверждает издание.