Воскресенье, 21 апреля, 2024

В Дягилеве слышали выстрелы и звуки сирены

Автор: Кристина Аманн

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В Дягилевском военном городке 20 апреля несколько раз слышали сирену воздушной тревоги. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на информацию от местных жителей.

По их словам, первый сигнал и выстрел они услышали в 0:42.

Ближе к 6:00 снова услышали сирену, а через несколько часов — еще раз.

– Пять минут назад была долгая сирена, сейчас стреляют! Без остановки. Уже около 30 выстрелов, – сообщил житель Дягилева примерно в 9:00.

В течение дня в городке еще трижды слышали сирену, как утверждает издание.

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