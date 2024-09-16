Понедельник, 16 сентября, 2024

В детской поликлинике №3 обновили главный корпус

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта правительства Рязанской области

В городской детской поликлинике №3 произошли существенные изменения благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

В поликлинике обновили входную группу, врачебные кабинеты, конференц-зал, коридоры, лестничные пролеты и санузлы. Заменили инженерные коммуникации и освещение. Созданы удобные места ожидания с детской игровой зоной, выделены и оформлены пункты для кормления грудничков.

«Созданы комфортные условия и для маленьких пациентов, и для медицинских работников», — сказал губернатор Рязанской области Павел Малков.

В поликлинике также работает электронная регистратура. Запись на прием к врачу ведется через портал Госуслуг, инфоматы и по телефону. Для детей на диспансерном учете и малышей до одного года выделяются отдельные слоты.

В детской поликлинике №3 обновили главный корпус
В детской поликлинике №3 обновили главный корпус
В детской поликлинике №3 обновили главный корпус

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