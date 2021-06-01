В День защиты детей Почта России предлагает рязанцам принять участие в благотво-рительной акции «Дерево добра»

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С ее помощью можно оформить подписку на детские издания для воспитанников детдомов, школ-интернатов и других социальных учреждений из 85 регионов страны.

В подписном каталоге Почты России представлено более 5 тысяч изданий, в том числе на языках разных народов России. Среди изданий – общественно-политические, развлекатель-ные и узкоспециализированные газеты и журналы. Более 200 ориентированы на детскую аудиторию.

Оформить благотворительную подписку можно на странице акции «Дерево добра», в мо-бильном приложении Почты России (раздел «Ещё»), во всех почтовых отделениях и у почтальонов. Для этого нужно выбрать регион и социальное учреждение: детский дом, школу-интернат, хоспис, детское отделение больницы, дом малютки или детскую библиотеку. Почта доставит издания до получателей. Принять участие в акции могут и юридические лица — организации и компании.

Другие благотворительные проекты Почты для помощи детям запущены в сотрудничестве с фондами «Линия жизни» и «Энби». На сайте компании можно купить открытки и виньетки, а в отделениях также батарейки, часть денег от продажи которых перечисляется в фонды для поддержки тяжело больных детей.

Узнать больше обо всех проектах Почты России для детей можно на специальной странице. На ней представлена не только информация о благотворительности, но и интересные идеи, как провести праздник в кругу семьи.