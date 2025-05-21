В День полярника рязанские путешественники рассказали о своих экспедициях

В Рязанском музее путешественников состоялся круглый стол (12+), посвящённый современным путешествиям, открытиям и людям, которые их совершают. В мероприятии принял участие Молодежный совет администрации города Рязани.

Главным гостем круглого стола стал Михаил Малахов – Герой России, известный путешественник, российский учёный-эколог, кандидат медицинских наук, государственный и общественный деятель. Он более 30 лет занимается организацией полярных экспедиций в Арктике и Антарктиде. Михаил Малахов представил свой документальный фильм о рязанской экспедиции на Северный полюс.

На встрече присутствовали и другие полярники – Сергей Матвеев, Алина Гусева, руководитель проекта «Рязанцы и Север» Рязанского отделения РГО Людмила Зыбцева. Она рассказала невероятную историю своего друга – полярника Виктора Егорова, который этой зимой отправился в свою седьмую экспедицию в Антарктиду. Гости мероприятия увидели кадры, сделанные на станции Беллинсгаузен, узнали больше о полярных буднях, об уникальной судьбе человека, посвятившего себя работе в самых суровых условиях планеты.

Все почетные гости отметили важность освоения Арктики и Антарктиды, рассказали о связи Рязанской земли с Северным и Южным полюсами и о своей жизни в полярных условиях.