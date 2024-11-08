В декабре в Рязанской области презентуют путеводитель для детей

Заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин в публичном отчете, который прошел в индустриальном парке «Рязанский» 7 ноября, рассказал о концепции развития детского туризма в регионе. Ее центральной частью станет детский путеводитель по Рязани, который выйдет в свет в декабре этого года.

Главный герой путеводителя — собака Мампус, верный друг академика Ивана Петровича Павлова, а теперь — спутник и помощник маленьких путешественников по Рязани и области. В основу путеводителя заложена игровая механика, которая будет стимулировать детей и их родителей знакомиться с как можно большим количеством заведений и локаций в регионе.

«С точки зрения экономики самый выгодный турист — это семейный турист. Поэтому акцент — на развитие детского туризма», — отметил Артем Никитин.

В рамках проекта также создана линейка сувенирной продукции, разработаны методические материалы для работы с детьми, типовые тексты экскурсий и мобильная игра «Приключения Мампуса», которая уже доступна для скачивания на разных интернет-площадках.