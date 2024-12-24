В Дашково-Песочне стал доступен мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с

Мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с стал доступен жителям микрорайна Дашково-Песочня. Технические специалисты МегаФона запустили новые телеком-объекты в восточной части города. Базовые станции ежедневно предоставляют устойчивый сигнал и быстрое соединение почти ста тысячам абонентов.

Новое оборудование покрывает связью LTE‑стандарта жилые многоквартирные дома, социальные объекты и сквер. Также базовые станции помогают снять часть нагрузки с уже существующих объектов. Инженеры учли особенности планировки жилой застройки и выверили направление сигнала, чтобы он был стабильным как на нижних, так и на верхних этажах зданий.

Базовые станции работают в средне- и высокочастотном диапазонах. Благодаря такому объединению частот объекты связи гарантируют высокие скорости интернета и качество покрытия на всей территории жилых комплексов. Теперь местным жителям стал доступен интернет на скорости до 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы с комфортом и без ограничений загружать файлы, смотреть стриминговое видео или фильмы и сериалы в онлайн‑кинотеатрах.