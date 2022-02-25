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Пятница, 25 февраля, 2022

В Дашково-Песочне перевернулся автомобиль 

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В Дашково-Песочне перевернулся автомобиль 

Александр Ильин
Фото: RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ

Днём 25 февраля на улице Большой Рязани перевернулся легковой автомобиль. Видео с места происшествия опубликовали в группе «RZN LIFE».

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Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, пострадавших нет.

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