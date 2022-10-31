Понедельник, 31 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Дашково-Песочне маршрутка сбила 8-летнего велосипедиста

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Рязани маршрутка SIMAZ сбила ребёнка на велосипеде. Предварительные данные привели в УМВД по Рязанской области.

Инцидент произошёл 29 октября около 15 часов возле дома 4 по улице Тимуровцев. За рулём маршрутного такси марки SIMAZ находился 55-летний мужчина. Маршрутка сбила 8-летнего ребёнка, который управлял велосипедом «STELS», предварительно, на нерегулируемом пешеходном переходе.

Велосипедист обращался за помощью к медикам. Ведётся проверка ДТП.

В Дашково-Песочне маршрутка сбила 8-летнего велосипедиста
В Дашково-Песочне маршрутка сбила 8-летнего велосипедиста

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