В Дашково-Песочне маршрутка сбила 8-летнего велосипедиста

В Рязани маршрутка SIMAZ сбила ребёнка на велосипеде. Предварительные данные привели в УМВД по Рязанской области.

Инцидент произошёл 29 октября около 15 часов возле дома 4 по улице Тимуровцев. За рулём маршрутного такси марки SIMAZ находился 55-летний мужчина. Маршрутка сбила 8-летнего ребёнка, который управлял велосипедом «STELS», предварительно, на нерегулируемом пешеходном переходе.

Велосипедист обращался за помощью к медикам. Ведётся проверка ДТП.

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