В Чучковском муниципальном районе открыт маршрут здоровья

В Чучковском муниципальном районе паспортизирован и открыт маршрут здоровья. В рамках проекта оздоровления населения по месту жительства «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» в регионах России создаются маршруты, обучаются инструкторы здорового образа жизни и формируются команды любителей ходьбы.

Проект реализует общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Фонда Президентских грантов и администраций регионов.

Проект опирается на рекомендации Минздрава России по созданию региональных и муниципальных программ укрепления общественного здоровья, которые предполагают создание «пешеходных маршрутов» в парковых и рекреационных зонах.

Каждый маршрут здоровья можно найти на сайте в разделе «Маршруты». Там же можно уточнить тип маршрута, его уровень сложности, протяжённость и оснащённость. Там же размещены и контакты каждого инструктора ЗОЖ, который готовит расписание занятий на маршруте.

Проект «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья» проходит в несколько этапов. В 2022-2023 годах в него включат новые 50 муниципальных образований не меньше чем из 10 субъектов России. Обратиться в свои муниципалитеты по поводу создания маршрутов здоровья при поддержке Лиги здоровья нации могли как сами жители, так и общественные организации.

Академик РАН Лео Бокерия призвал органы власти всех уровней поддержать движение по организации пешеходных маршрутов здоровья во всех муниципалитетах России.

Лео Бокерия: «Мы призываем всем вместе сделать этот шаг к более здоровому обществу, более здоровому человеку. Мы не раз говорили: пространство, которое окружает нас, должно быть дружественным здоровью. И наша общая задача – сделать его таким»