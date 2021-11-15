В Чите годовалому ребенку ампутировали конечности из-за ошибки врачей

Жительница Читы намерена отсудить восемь миллионов рублей у медиков, которых обвиняют в ошибке, которая привела к ампутации конечностей годовалому ребенку, пишет Сноб.

По словам матери, в январе прошлого года она вызвала скорую, поскольку у ее сына поднялась температура. Прибывшие на место случившегося врачи не обратили внимания на посиневшие руки и ноги мальчика. Они лишь посоветовали растирать их водой.

Вскоре состояние ребенка ухудшилось, врачи прибыли во второй раз, однако снова оставили его дома. Мальчик попал в больницу лишь с третьего раза, где пробыл почти три недели. Ему поставили диагноз обширные некрозы мягких тканей верхних и нижних конечностей с поражениям пальцев кистей и стоп, нарушение кровообращения обеих стоп, а также менингококковая инфекция.

Ребенку не сделали прививку от этой инфекции, поскольку она доступна лишь по достижении двухлетнего возраста. Мальчика привезли в Москву, где врачам пришлось ампутировать ему пальцы на руках, стопы и треть голени.

Женщина написала жалобы на врачей в Следственный комитет и в прокуратуру. Оказалось, что врачи скорой дважды подделали подпись матери, якобы отказавшейся от госпитализации.

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