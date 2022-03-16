В числе погибших на Украине оказался сын вице-губернатора НАО

Погибший на Украине десантник Георгий Дудоров — сын вице-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова, сообщает РБК.

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Дудоров — воспитанник кадетского корпуса Следственного комитета РФ. О его гибели сообщила пресс-служба СК РФ. Позднее руководитель ведомства Александр Бастрыкин посмертно представил военного к награде.

Георгий Дудоров служил в 137-м полку ВДВ, расположенном в Рязани. 6 марта во время спецоперации колонна его роты попала под артиллерийский удар. От полученных ран офицер погиб.