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Суббота, 18 декабря, 2021
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В Челябинской области солдат-срочник зашил себе рот швейной иглой после ссоры с возлюбленной

Александр Ильин

В городе Чебаркуль Челябинской области 19-летний солдат-срочник зашил себе рот швейными нитками после ссоры с девушкой, сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на служебные документы. 

По данным из соцсетей, таким образом молодой человек наказал себя за грубые слова в отношении девушки. Он приревновал её в разговоре по телефону, накричал, после чего отправился в туалет и зашил рот трикотажными нитками. Уточняется, что инцидент случился 15 декабря. 

Как следует из пояснительной записки, дежурный заметил, что срочник всегда ходит в маске и молчит. Когда с него сняли маску, всё и выяснилось. 

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В медчасти нитки распороли и оказали юноше помощь. Сейчас с ним работает психолог.

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