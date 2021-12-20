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Понедельник, 20 декабря, 2021
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В Челябинске школьница-живодерка расчленила котенка и сбежала вместе с матерью

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Девочка, которая жестоко растерзала котенка в Челябинске и оставила кровавое послание «I kill you», остается на свободе, пишет КП.

Сообщается, что 27 ноября животное нашли разорванным на четыре части в подъезде. Злоумышленница вставила в рот отрубленной головы сигарету. После этого 13-летняя убийца кровью животного написал на переходной балконной двери «I kill you».

Подростка должны были поместить в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, но семья пропала.

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В правоохранительных органах занимаются розыском девочки ее мамы.

По словам зоозащитников, подросток поступает так не первый раз. По предварительной версии, на ее совести десять замученных кошек и собак.

Утверждается, что мать малолетней живодерки была в курсе зверств и даже сама помогала девочке забирать животных у людей, которым они были не нужны. Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

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