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Воскресенье, 6 марта, 2022

В центре Рязани сняли на видео патриотический автопробег

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В центре Рязани сняли на видео патриотический автопробег

7info7

Днём 6 марта на площади Театральной в Рязани сняли на видео патриотический автопробег. Ролик прислал корреспондент РИА «7 новостей».

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На кадрах видно, что машины едут с российским флагом и буквой «Z».

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