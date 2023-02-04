Суббота, 4 февраля, 2023
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В центре Рязани поймали нетрезвого водителя

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В центре Рязани сотрудники ППС выявили и задержали нетрезвого водителя, сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В пятницу, 3 февраля, в 14 часов полицейские заметили на улице Горького двигающийся неуверенно ВАЗ-2112. Машину остановили, во время проверки документов у 36-летнего водителя силовики заметили признаки опьянения. На место для дальнейшего разбирательства были сотрудники ДПС Госавтоинспекции.

На просьбу пройти медосвидетельствование мужчина ответил отказом. По закону это автоматически приравнивается в нахождении за рулём в нетрезвом виде.

Мужчина отстранен от управления автомобилем, на него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

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