В центре Рязани планируют расширить зону платной парковки. Об этом сообщает администрация города.

Для обеспечения доступности парковочных мест и повышения эффективности организации дорожного движения планируется расширение зон платных парковок:

проезд за памятник Ленина;

участок ул. Горького в районе Брессюирского моста (от ул. Право-Лыбедской до ул. Мюнстерская).

Мониторинг занятости парковочных мест показал, что данные участки в рабочее время загружены на 100%, парковка автомобилей осуществляется в хаотичном порядке, отсутствуют свободные места и специальные выделенные места для инвалидов.

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Также в районе Брессюирского моста будет установлен запрет остановки и стоянки транспортных средств, так как парковка на мостах, эстакадах и путепроводах запрещается ПДД.