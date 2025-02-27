В центре Рязани планируют расширить зону платной парковки. Об этом сообщает администрация города.
Для обеспечения доступности парковочных мест и повышения эффективности организации дорожного движения планируется расширение зон платных парковок:
- проезд за памятник Ленина;
- участок ул. Горького в районе Брессюирского моста (от ул. Право-Лыбедской до ул. Мюнстерская).
Мониторинг занятости парковочных мест показал, что данные участки в рабочее время загружены на 100%, парковка автомобилей осуществляется в хаотичном порядке, отсутствуют свободные места и специальные выделенные места для инвалидов.
Также в районе Брессюирского моста будет установлен запрет остановки и стоянки транспортных средств, так как парковка на мостах, эстакадах и путепроводах запрещается ПДД.