В центре Рязани отключили электричество на 15 улицах

15 улиц в центре Рязани остались без электричества. Об аварийном отключении 8 июля проинформировало МУП РГРЭС.

Без электричества остались Первомайский проспект, улицы Семинарская, Сенная, Праволыбедская, Горького, Почтовая, Солнечная, Соборная, Некрасова, Радищева, Краснорядская, Кольцова, Новослободская, а также улица Ленина и площадь Ленина.

Восстановить там электроснабжение планируют в течение четырёх часов с момента отключения.

Ранее рязанцы обратили внимание на неработающие в центре города светофоры.