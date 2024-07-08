Понедельник, 8 июля, 2024

В центре Рязани отключили электричество на 15 улицах

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от jannoon028 на Freepik

15 улиц в центре Рязани остались без электричества. Об аварийном отключении 8 июля проинформировало МУП РГРЭС.

Без электричества остались Первомайский проспект, улицы Семинарская, Сенная, Праволыбедская, Горького, Почтовая, Солнечная, Соборная, Некрасова, Радищева, Краснорядская, Кольцова, Новослободская, а также улица Ленина и площадь Ленина.

Восстановить там электроснабжение планируют в течение четырёх часов с момента отключения.

Ранее рязанцы обратили внимание на неработающие в центре города светофоры.

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