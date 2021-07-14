В Брянске прокуроры пожаловались на невыносимые условия работы в жару

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Брянские прокуроры пожаловались на ужасные условия работы в жару Их слова приводят «Брянские новости«.

По словам сотрудников органа, во многих кабинетах отсутствуют кондиционеры. При этом само здание прокуратуры практически новое.

— Кондиционеры стоят лишь в кабинетах руководства и некоторых приближенных к ним лицам. Остальные же спасаются вентиляторами, которые гоняют горячий воздух по кабинетам, — рассказали сотрудники.

По их словам, закон предписывает в таком случае обращаться в инспекцию по труду и Роспотребнадзор. Однако делать этого никто не будет.

— Просто невозможно работать в тридцатиградусную жару. Если надзорный орган не может защитить себя, то кого тогда вообще может? — возмущаются жители Брянска.

Сотрудники прокуратуры попросили направить данную информацию в Генеральную прокуратуру. Ранее там отметили необходимость создания благоприятных условий для работы.