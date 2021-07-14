В Брянске прокуроры пожаловались на невыносимые условия работы в жару

Брянские прокуроры пожаловались на ужасные условия работы в жару Их слова приводят «Брянские новости«.
По словам сотрудников органа, во многих кабинетах отсутствуют кондиционеры. При этом само здание прокуратуры практически новое.
По их словам, закон предписывает в таком случае обращаться в инспекцию по труду и Роспотребнадзор. Однако делать этого никто не будет.
Сотрудники прокуратуры попросили направить данную информацию в Генеральную прокуратуру. Ранее там отметили необходимость создания благоприятных условий для работы.