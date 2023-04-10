В Брянске нашли необычный способ усмирить свору агрессивных собак

Жители Брянска придумали необычный способ усмирить свору агрессивных собак во дворе на улице Никитина, сообщили «Брянские Новости».

Пенсионерка рассказала, что горожане стали кормить животных так щедро, в том числе мясом, что они заметно поправились и отяжелели. В итоге псы спять чуть ли сутки напролет и не тревожат брянцев.

«Вид у животных такой, как будто они уже готовы заявить людям: «Да отстаньте вы уже от нас со своими харчами», – говорится в публикации.

Жители двора считают, что эксперимент завершится успехом.