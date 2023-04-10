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Понедельник, 10 апреля, 2023
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В Брянске нашли необычный способ усмирить свору агрессивных собак

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Жители Брянска придумали необычный способ усмирить свору агрессивных собак во дворе на улице Никитина, сообщили «Брянские Новости».

Пенсионерка рассказала, что горожане стали кормить животных так щедро, в том числе мясом, что они заметно поправились и отяжелели. В итоге псы спять чуть ли сутки напролет и не тревожат брянцев.

«Вид у животных такой, как будто они уже готовы заявить людям: «Да отстаньте вы уже от нас со своими харчами», – говорится в публикации.

Жители двора считают, что эксперимент завершится успехом.

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