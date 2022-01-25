В Братске отец оставил в такси маленькую дочь в качестве залога и не вернулся

Житель Братска полуторагодовалую дочь в такси в качестве залога, однако так и не вернулся, сообщает телеканал 360.

Таксист уточнил, что мужчина обещал ему вынести деньги и забрать девочку, однако этого так и не произошло. Автомобилист уточнил, что дожидался отца девочки, которая тем временем расплакалась в течение 40 минут.

После этого он позвонил по номеру, с которого был совершен заказ. Трубку взяла девушка и заявила, что такси «никто не вызывал».

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В итоге водитель отвез ребенка в полицию, где дал необходимые показания. Отец девочки с таксистом не связывался.

Источник отметил, что малышка гостила вместе с мамой у биологического отца девочки, так как тот «соскучился» по ней. Сейчас девочка находится в доме малютки.