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Понедельник, 31 мая, 2021
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В ближайшие дни в Рязани заделают выбоины на восьми улицах

7info7
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Администрация Рязани отчиталась о проведении ямочного ремонта в период с 24 по 31 мая и поделилась планами работ на наступившую неделю.

На прошлой неделе заделка ям проводилась на 12 участках улиц Магистральной, Чапаева, Островского, Осипенко, Татарской, Западной, Интернациональной, Петрова, Лесной. Также ремонт проводился на улицах 14-я Линия и проезд Речников.

Общая площадь ремонта составила более 1700 кв. км. В работах принимали участие 7 бригад Дирекции благоустройства города и подрядчики. Ремонт выполняли горячей асфальтобетонной смесью и струйно-инъекционным методом.

На предстоящей неделе планируется ремонт на улицах Щорса, Нахимова, Военных Автомобилистов, Магистральной, Интернациональной, Чкалова, Семена Середы, Станкозаводской, — говорится в сообщении мэрии.

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