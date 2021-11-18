В бюджете Рязани запланировали 16,8 млн. рублей на профилактику правонарушений

Более 16,8 млн. рублей в 2022 году направят на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани». Данные были озвучены 17 ноября на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы во время обсуждения проекта бюджета Рязани на 2022 год.

Более 3,4 млн. рублей предусмотрено на создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка; 696,3 тыс. рублей — на создание условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни; около 1,6 тыс. рублей — на проведение мероприятий, направленных на вовлечение несовершеннолетних в общественно-полезную деятельность.

Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

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