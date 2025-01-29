В бюджет Рязани внесут изменения для строительства школы и благоустройства

Вопрос о внесении изменений и дополнений в бюджет города на 2025 год рассмотрен на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы.

Как было сказано, доходы и расходы бюджета города Рязани на 2025 год увеличиваются на общую сумму 748 млн 351 тыс. рублей, в том числе на:

— строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в районе ЖК «Олимпийский» — около 293,5 млн рублей;

— благоустройство общественных территорий – более 254,3 млн рублей, из них на создание стелы «Город трудовой доблести» в г. Рязани – 188,4 млн рублей и на благоустройство Мемориального комплекса Скорбященского кладбища – около 66 млн рублей;

— строительство детского сада на 224 места в районе ЖК «МЕТРОПАРК» — около 200,5 млн рублей.

Кроме того, расходы бюджета увеличиваются на 302 млн рублей, в том числе на:

— подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественнойвойне – около 71,5 млн рублей, из них:

— оформление города и проведение юбилейных праздничных мероприятий – 35 млн рублей,

— ямочный ремонт дорог – 22,5 млн рублей,

— ремонт и благоустройство Мемориального комплекса Скорбященского кладбища – более 12,2 млн рублей;

а также на благоустройство придомовой территории многоквартирных домов в части ремонта и оборудования детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха – 40 млн рублей;

— строительство автомобильной дороги по улице Митин Лоск в районеСемчино – 38 млн рублей;

— капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры – 18 млн рублей;

— увеличение расходов МКУ «ГО ЧС г. Рязани» — 18 млн рублей;

— возмещение расходов за изымаемые земельные участки, прилегающиек территории Торгового городка – почти 7,9 млн рублей;

— восстановление подземного пешеходного перехода у ТД «Барс» — 6,9 млн рублей;

— благоустройство Нижнего городского парка – 5,7 млн рублей;

— разработка проектной документации на капитальный ремонтавтомобильной дороги по ул. Зубковой г. Рязани – 4,8 млн;

— заключение контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)на приобретение специализированной техники для уборки города –1,3 млн рублей.

Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.