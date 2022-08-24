В бюджет Рязани внесли изменения

На внеочередном заседании Рязанской городской Думы депутаты внесли изменения и дополнения в бюджет Рязани на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Доходы и расходы бюджета города Рязани на 2022 год увеличиваются на общую сумму 362 млн 236 тыс. рублей. При этом объем предоставляемых межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов увеличивается на 378 млн 166 тыс. рублей, в том числе на:

— капитальный ремонт 8 участков тепловых сетей – 199 млн. 795 тыс. рублей;

— обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 84 млн. 169 тыс. рублей;

— благоустройство 20 дворовых территорий — 50 млн. рублей;

— обеспечение отдыха и оздоровления детей – 16 млн. 227 тыс. рублей;

— установку пожарно-охранной сигнализации в общеобразовательных учреждениях – 15 млн. 135 тыс. рублей;

— оборудование светофорными объектами автомобильных дорог – 5 млн. 732 тыс. рублей;

— установку систем видеонаблюдения и охранной сигнализации школах №№22, 33, 47 и 62 — 2 млн. 588 тыс. рублей;

— оборудование душевых и комнат гигиены в оздоровительном лагере «Сказка» и ремонт освещения территории в оздоровительном лагере «Смена» — 4 млн. рублей;

— адаптацию остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к ним для обеспечения доступности маломобильным группам населения – 259 тыс. рублей;

— комплектование книжных фондов МБУК «ЦБС г. Рязани» – 259 тыс. рублей.

В связи с необходимостью финансирования первоочередных расходов увеличиваются ассигнования на 183 млн. 251 тыс. рублей, в том числе на:

— предоставление льготного проезда в городском пассажирском транспорте- 47 млн. рублей;

— софинансирование расходов по приобретению подвижного состава МУП г. Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» — 13 млн. 750 тыс. рублей;

— благоустройство сквера Торговых рядов и пешеходной зоны по ул. Краснорядской – 27 млн. рублей;

— установку детской и спортивной площадок на территории Лесопарка – 15 млн. рублей;

— софинансирование расходов по приобретению спецтехники для уборки города – 12 млн. 592 тыс. рублей;

— софинансирование расходов по благоустройству сквера по адресу: пос. Солотча, ул. Владимирская – 853 тыс. рублей;

— приобретение и установку лавочек на Лыбедском бульваре – 600 тыс. рублей;

– питание детей в детских садах – 16 млн. 681 тыс. рублей;

– переселение граждан из аварийного жилищного фонда — 13 млн. 290 тыс. рублей.