В бюджет Рязани на 2025 год внесут изменения

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике депутаты обсудили вопрос о внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2025 год. Доходы и расходы бюджета города увеличиваются на 2 млрд. 21 млн. рублей.

При этом объем предоставляемых межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов увеличивается на 2 млрд. 28 млн. рублей, в том числе на:

ремонт дорог и установку светофорных объектов – 853,6 млн. рублей;

строительство общеобразовательной школы в районе ДПР 7,7А – 480,2 млн. рублей;

строительство общеобразовательной школы на 1100 мест (МБОУ «Школа № 28») – 319 млн. 869 тыс. рублей;

благоустройство общественных территорий – 210,5 млн. рублей;

оплату лизинговых платежей за автобусы в рамках инвестиционного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг» – 75 млн. 791 тыс. рублей;

строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне Семчино г. Рязани – 69 млн. рублей;

организацию бесплатного горячего питания школьников младших классов – 11 млн. 654 тыс. рублей;

ежемесячное денежное поощрение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 5,1 млн. рублей;

адаптацию остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к ним для обеспечения доступности маломобильным группам населения – 1 млн. 352 тыс. рублей;

реализацию программ спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта – 1млн. рублей.

Объем ассигнований дорожного фонда на 2025 год увеличивается на 853.6 млн. рублей за счет субсидий из областного бюджета. Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.