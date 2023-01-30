Понедельник, 30 января, 2023
Татьяна Проводина

В библиотеке-филиале №9 пройдёт этнографический час «Путешествие в Древнюю Рязань»

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В библиотеке-филиале №9 имени П.Н. Васильева состоится этнографический час «Путешествие в Древнюю Рязань». Мероприятие с участием главного методиста Рязанского клуба путешественников Петра Завишо пройдёт 10 февраля в 14 часов.

Рязань относится к самым древним и славным городам Отечества. Официальной датой основания города считается 1095 год. С давних времён она играла роль города-стражника, на юго-востоке Руси. В России немного городов с таким богатым на события историческим прошлым, как Рязань.

Гости этнографического часа узнают историю основания города, познакомятся с его главными достопримечательностями, пройдутся по старинным улочкам, услышат о знатных рязанцах, оставивших яркий след в истории России.

Мероприятие пройдёт по адресу: Рязань, ул. 7 линия, д. 5.

Возрастное ограничение 6+

В библиотеке-филиале №9 пройдёт этнографический час «Путешествие в Древнюю Рязань»

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