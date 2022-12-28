Среда, 28 декабря, 2022
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В Белгородской области откажутся от вторых смен на дистанционном обучении

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Министр образования Белгородской области Андрей Милехин анонсировал отмену вторых смен на дистанционном обучении, сообщил «Бел.Ру».

Ранее родители детей призывали перевести учебу в первую половину дня. Губернатор Вячеслав Гладков назвал вторую смену в онлайн-формате «разрывом мозга».

«С начала третьей четверти мы максимально откажемся от второй смены в дистанционном формате. Каким бы ни был формат обучения, всё-таки учиться надо в первую смену», – подчеркнул Милехин.

Чиновник пообещал взять этот вопрос на особый контроль. По его словам, учителям вести уроки во вторую смену также не нравится.

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