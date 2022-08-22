В Белгородской области бригады строителей сбегают после обстрелов ВСУ

Глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев рассказал о проблемах на стройке социально-образовательного центра в Новостроевской сельской территории, пишет Бел.Ру.

По его словам, бригады рабочих буквально сбегают после обстрелов со стороны Украины.

«Никто не желает ехать сюда. На сегодняшний день на объекте находятся 20 человек, работают 11 каменщиков. После позавчерашнего обстрела с объекта сбежала очередная бригада», – пояснил Бондарев.

Губернатор Вячеслав Гладков резко высказался о ситуации с возможным срывом сроков реализации программы развития сельских территорий.

«Я смотрю на фотографии, смотрю на графики, потом слушаю Юлию Щедрину уважаемых глав. На фотографиях у нас нет ничего, всё пустое, строителей нет, одни фундаменты. Осталось два месяца. Главам это не надо, зачем люди в селе?» – задался вопросом.

Глава региона предупредил, что чиновников будут силком заставлять делать эти проекты.