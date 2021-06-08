В Белгородской области 13-летний мальчик изнасиловал школьницу

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Следователи проводят проверку после изнасилования 15-летней девочки подростком в Новооскольском городском округе, пишет портал «Бел.Ру».

Инцидент произошел 6 июня. По предварительным данным, 13-летний мальчик гулял со знакомой и приятелем. Злоумышленник отвел школьницу в лес, где принялся угрожать девочке и ее младшему брату избиением.

После этого подросток совершил в отношении жертвы насильственные действия сексуального характера.

Пострадавшей оказывают психологическую помощь. Решается вопрос о помещении мальчика в специализированное учреждение для юных нарушителей.