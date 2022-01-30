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Воскресенье, 30 января, 2022

В Белгороде водитель выгнал школьника из автобуса после непрошедшей оплаты

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В Белгороде водитель выгнал школьника из автобуса после непрошедшей оплаты

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Водитель автобуса № 41 в Белгороде высадил ребенка после того, как у него не прошла оплата билета на терминале, пишет Бел.Ру.

По словам матери школьника, он ехал из школы и сел на остановке «Океан». Женщина прислала сыну деньги на карту после первой неудачной попытки заплатить за проезд, однако вторая попытка также дала плодов.

В итоге мальчика высадили на «Водстрое», хотя он должен был добраться до Духовной семинарии.

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После этого его мать обратилась в ЕТК, где пообещали сообщить руководству об инциденте.

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