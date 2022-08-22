В Белгороде убили мужчину на автобусной остановке на улице Буденного

Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Белгорода, которого обвиняют в убийстве горожанина, пишет Go31.ru.

Инцидент произошел в субботу, 20 августа, на автобусной остановке на улице Буденного. По предварительной версии, злоумышленник подошел к 42-летнему мужчине, чтобы поговорить об их общей знакомой.

Вскоре между собеседниками возник серьезный конфликт. В итоге обвиняемый выхватил нож и ударил им оппонента в шею. Потерпевший скончался от полученных травм.

Вскоре полицейские нашли нападавшего. Подозреваемого задержали.