В Белгороде погибла медсестра детской больницы, спасая ребенка

При атаке ВСУ на Белгород в конце декабря погибла медсестра перевязочной ЛОР-отделения детской областной больницы Майя Жаркова, пишет «Бел.Ру».

В момент трагедии женщина гуляла по городу с подругой и ее внуком. Во время обстрела женщины накрыли собой мальчика, а сами получили смертельные ранения.

«Майя Борисовна умело находила подход к каждому больному ребёнку, знала, как его успокоить перед процедурами, всегда старалась проводить их менее болезненно для пациента», – отметила главврач медучреждения Ирина Кизилова.

Ирина Кизилова работала в детской областной больнице с 1979 года.

В конце декабря украинская армия усилила атаки на Белгород. В результате обстрела города со стороны ВСУ, который произошел 30 декабря, погибли 25 человек, в том числе пять детей.