В Белгороде мужчине, справлявшему нужду,вонзили нож

- Advertisement -

В Белгороде произошло несанкционированное столкновение двух пьяных компаний.

В результате выяснения отношений один из участников стычки получил ножевое ранение в живот.

Обстоятельства, при которых произошло ЧП, сложно классифицировать.

Независимо друг от друга «под коньячок» собрались две мужские компании. Один из участников коллективной выпивки решил справить нужду на улице среди бела дня.

Данные действия мужчины вызвали справедливую, но неоднозначную по выражению, реакцию участников другой группы. Сначала мужчины словами выясняли отношения, но из-за горячительных напитков потеряли контроль над собой.

В результате «писающий мальчик» получил удар ножом в живот.

Прохожие вызвали скорую помощь, пострадавшего отправили в больницу.

По данному факту проводится проверка, — пишет Fonar.tv