В Башкирии завершено расследование убийства кондуктора на остановке

В Республике Башкортостан завершено расследование убийства кондуктора, которое совершил 23-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, преступление было совершено 22 декабря 2020 года. В этот день молодой человек, находясь под воздействие алкоголя и наркотиков, напал на 59-летнюю работницу общественного транспорта, которая ждала рейс на остановке. Он нанёс ей несколько ударов ножом, от которых та скончалась, после чего украл сумку с личными вещами и скрылся.

Об убийстве мужчина рассказал своей сестре. Затем в ходе допроса он признал свою вину лишь частично.

Жителя Башкирии будут судить по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).