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Четверг, 9 декабря, 2021
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В Башкирии мужчина убил и расчленил двух женщин

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Суд вынес приговор 45-летнему жителю Стерлитамака Ринату Сахабетдинову, которого признали виновным в изнасиловании и убийстве двух женщин, пишет Мой Башкортостан.

Выяснилось, что с 2006 по 2020 годы злоумышленник насиловал супругу и свою знакомую. Также мужчина избивал своих жертв руками и ногами. В итоге потерпевшие скончались от тяжелых травм.

Обвиняемый расчленил их тела и спрятал пакеты с частями тел в разных безлюдных местах в Стерлитамаке.

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В итоге мужчину приговорили к двадцати годам заключения в колонии строго режима и ограничение свободы сроком на один год.

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