Воскресенье, 2 октября, 2022
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В атаке на Красный Лиман участвовало до 500 иностранных наёмников самых известных ЧВК в мире

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Фото: Аvia.pro.

Порядка 500 иностранных наёмников участвовали в атаке на Красный Лиман, после которой российские войска покинули город. Об этом, ссылаясь на данные радиоперехвата и опубликованные украинскими военными видеозаписи, пишет Аvia.pro.

По данным издания, в боях принимали участие наёмные бойцы из Польши, Румынии, Великобритании, США. Ранее часть из них видели в Купянске, Балаклее и Изюме. Среди них есть как вольнонаёмные «солдаты удачи», так и представители известных частных военных компаний. В частности, американской ЧВК «Academi», румынской ЧВК «Black Wolf». Эти компании названы одними из самых известных в мире.

На сегодняшний день украинские войска полностью контролируют Лиман, отвод войск подтвердило министерство обороны РФ.

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