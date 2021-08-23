В Астрахани судят мужчину, убившего знакомого во время оккультного обряда

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В Астрахани осудят мужчину, который зарубил знакомого во время оккультного обряда. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следователи считают, что 34-летний местный житель захотел восстановить отношения с женой. Для этого он прибегнул к оккультному ритуалу, в ходе которого необходимо было закопать личные вещи супругов в безлюдном месте за чертой города.

Вечером 26 апреля 2021 года мужчина вместе со своим 32-летним знакомым, который недавно приехал из Красноярского края, отправился в лес недалеко от дороги «Кирпичный завод – Три Протока». Во время выкапывания ямы гость нелестно высказался о самом обряде и супруге потерпевшего.

Конфликт перерос в драку, в ходе которой обвиняемый нанес множество ударов топором в голову и шею местного жителя. После он накрыл тело ветками и скрылся с места преступления.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Документы уже направили в суд.