21.7 C
Рязань
Понедельник, 23 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Астрахани судят мужчину, убившего знакомого во время оккультного обряда

Елена Лобанова
В Астрахани судят мужчину, убившего знакомого во время оккультного обряда
Фото пресс-службы следственного комитета по Астраханской области

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Астрахани осудят мужчину, который зарубил знакомого во время оккультного обряда. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Следователи считают, что 34-летний местный житель захотел восстановить отношения с женой. Для этого он прибегнул к оккультному ритуалу, в ходе которого необходимо было закопать личные вещи супругов в безлюдном месте за чертой города. 

Вечером 26 апреля 2021 года мужчина вместе со своим 32-летним знакомым, который недавно приехал из Красноярского края, отправился в лес недалеко от дороги «Кирпичный завод – Три Протока». Во время выкапывания ямы гость нелестно высказался о самом обряде и супруге потерпевшего. 

Конфликт перерос в драку, в ходе которой обвиняемый нанес множество ударов топором в голову и шею местного жителя. После он накрыл тело ветками и скрылся с места преступления. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Документы уже направили в суд.

В Астрахани судят мужчину, убившего знакомого во время оккультного обряда

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]