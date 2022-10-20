В Архангельской области мужчина отрезал себе половой орган и погубил друга

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели двух жителей Архангельской области, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, 52-летний мужчина находился дома с женой. Он злоупотребил спиртным и впал в психоз. Внезапно муж схватил нож и отрезал себе половой орган.

Шокированная супруга вызывала скорую помощь, однако в этот момент безумец сбежал в соседний дом к другу. Там он продолжил наносить себе ранения.

На место случившегося прибыли стражи порядка и обнаружили их обоих мертвыми в квартире. Вероятно, безумец истек кровью, а его товарищ скончался от сердечного приступа из-за испуга. При этом на его теле нашли неглубокое ранение груди.

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