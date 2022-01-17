В Архангельске жестоко избили семейную пару, замучившую до смерти кота Кузю

Подсудимый по делу кота Кузи, который стал жертвой убийства, Артем Лаврентьев рассказал о нападении на него и его сожительницу Анну-Викторию Громович, пишет 29.ru.

Мужчина заявил, что в квартиру в Архангельске вломились двое неизвестных, представившихся сотрудниками УФСИН. По его словам, злоумышленники избили их.

«У нее (Громович) множественные гематомы: на лице, на плече, где сломано было. По животу били, в область паха, поэтому ходит теперь с трудом», – заявил Лаврентьев.

Он также отметил, что нападавшими были девушка и мужчина. Артем и его сожительница обратились в полицию.

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Ранее парочка опубликовала в Сети видео с пытками домашнего кота: пушистого рыжего Кузю с силой сжимали в кулак, обжигали, били бутылкой по носу и запугивали. После недельных пыток питомец умер.