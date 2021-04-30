В Архангельске новые мусоровозы появятся на майские праздники

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В Архангельске появятся новые мусоровозы. Автомобили пополнят парк «Экоинтегратора». Об этом сообщает News29.

Мусоровозы «Хино» будут курсировать по улицам областного центра. У новых автомобилей более высокий коэффициент уплотнения.

Кроме того, они работают тише закупленной ранее техники Ряжского заводы. Последние отправят на работу в районы.

В настоящее время технику готовят к регистрации. Как только мусоровозы получат свои номера, они сразу выйдут на линию. Первые шесть машин приступят к работе уже в майские праздники.