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Пятница, 30 апреля, 2021
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В Архангельске новые мусоровозы появятся на майские праздники

Елена Лобанова
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В Архангельске появятся новые мусоровозы. Автомобили пополнят парк «Экоинтегратора». Об этом сообщает News29

Мусоровозы «Хино» будут курсировать по улицам областного центра. У новых автомобилей более высокий коэффициент уплотнения. 

Кроме того, они работают тише закупленной ранее техники Ряжского заводы. Последние отправят на работу в районы. 

В настоящее время технику готовят к регистрации. Как только мусоровозы получат свои номера, они сразу выйдут на линию. Первые шесть машин приступят к работе уже в майские праздники.

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