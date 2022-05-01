В Антипасху рязанский митрополит говорил о вере

1 мая божественную литургию в Христорождественском соборе Рязани возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

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Воскресный день, следующий после великого праздника Пасхи, носит несколько названий — Неделя апостолы Фомы или Антипасха. В данном случае приставка «анти» может указывать на эту Неделю, как следующую после Светлого Воскресения Христова, либо она может использоваться со значением «вместо» — ведь люди вновь погружаются в атмосферу пасхального торжества с особым чувством. А после литургии этого дня уже закрываются Царские врата, и с вечера возобновляется чтение Псалтири. Так что Антипасха — значит, вместо Пасхи или вторая Пасха. Официальный сайт Рязанской Епархии.

Наставление после богослужения владыка посвятил теме веры и событию уверения апостолы Фомы, которое послужило к одному из наименований нынешнего дня:

— Воскресение Христово — это фундамент нашей веры. Без него наше учение было бы бесплодным собранием различных теоретических положений. И только Воскресение Христово является основанием всего христианского учения, и придает ему смысл и вес.

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Для верующего человека Воскресение Христово — факт жизни. Неслучайно сейчас мы слышим ежедневно такие слова: «Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу». Верующее сердце видит Воскресение Христа, видит Его, Воскресшего, в нашей жизни!

Но как же воспринимается Воскресение Христа человеком как таковым? Это является темой сегодняшнего воскресного Евангелия. Мы видим, что ученики Христа тоже не сразу поверили в Его мессианское достоинство и долго не хотели поверить в Его воскресение, воспринимая слова мироносиц как ложь. Господь сказал как-то: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес (эти слова Спасителя передает нам Евангелист Иоанн). И ученики Христа, которых Господь в конце Своего земного служения называет друзьями Своими, тоже поверили далеко не сразу. Но особенно долгим было упорство в отношении веры в Воскресение у апостола Фомы. Он отсутствовал во время первого явления Христа ученикам. А потом засомневался — неужели Господь действительно воскрес? Он произнес удивительные слова: «Не поверю, если не увижу».

Здесь нет, может быть, какого-то особого неверия, каким люди часто награждают этого апостола. Это проявление сомнений, свойственных обычному человеку. И вот Господь на 8-й день является всем ученикам, включая Фому, и, обращаясь к нему, говорит ему его же словами, предлагая удостовериться, что Он есть тот самый, который жил с ними, учил их, и Тело которого было распято на Голгофе.

Апостол свидетельствует о своей вере: «Господь мой и Бог мой!». Здесь непросто отражение веры в мессианское достоинство Христа, это выражение во Христа как в Бога. Апостол Фома поверил и несет нам из глубины веков свое свидетельство о Христе. Господь произносит знаменательные слова — «блаженны невидевшие, но уверовавшие».

Уже во времена апостола Иоанна Богослова среди христиан было большое количество людей, которые не видели Христа, не слышали Его речей, тех, кто узнал о Христе и Его учении исключительно из рассказов святых апостолов. И эти слова, сказанные когда-то Господом, сказаны для всех нас, тех, кто не узрел Христа во плоти, как видели когда-то апостолы. Но каждый из нас имеет духовные очи, и может видеть этими очами веры проявления Воскресшего Спасителя в своей жизни. Апостол же Фома несет нам свое свидетельство о том, что Господь есть тот самый, который проповедовал, что Христос — Господь, Воскресший из мертвых. Дай и Бог всем нам, дорогие братья и сестры, сомневаясь, не отвращаться от веры. Дай Бог, чтобы сомнения служили к тому, чтобы углубить свое представление о вере, чтобы в опытном христианском познании увидеть Бога своими очами и прилепиться к Нему так, как прилепились к Воскресшему Христу Его ученики и апостолы.