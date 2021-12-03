В Амурской области СК расследует уголовное дело о гибели мальчика при взрыве котла отопления

В Амурской области следственный комитет расследует уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребёнка, который погиб 17 ноября при взрыве твердотопливного котла отопления, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия случилась в городе Свободном, в одном из частных домов по улице Лермонтова.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

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В настоящий момент рассматриваются версии о неправильной эксплуатации котла отопления и нарушениях, допущенных при его монтаже.

Фото: СУ СК РФ по Амурской области.