В 8 районе поселка Борки завершили ремонт дороги

В Рязани продолжаются работы по благоустройству территорий в рамках муниципальной программы «Окраины», которая была разработана по инициативе главы администрации города Виталия Артемова, при поддержке Правительства Рязанской области и депутатского корпуса.

Так, в 8 районе поселка Борки завершен ремонт участка дороги протяженностью около 800 м. от дома №1 до дома №185. Приемку работ осуществила комиссия в составе представителей городской администрации, подрядчика, депутатов и местных активистов.

На этом участке проведен ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 2923 кв.м. При первоначальной приемке работ комиссией были выявлены отступления от ГОСТ. После устранения нарушений подрядчиком работы были приняты.

Общая стоимость ремонта составила 4 355 838, 32 руб