В 2025 году в Рязанской области отремонтируют 145 километров дорог в рамках нацпроекта

В 2025 году в Рязанской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт 145 километров автомобильных дорог городского, регионального и межмуниципального значения.

Дорожные работы затронут 13 районов и муниципальных округов, а также город Рязань. Основной объём – 136 километров – составят капитальный ремонт и ремонт региональных дорог. Обновление запланировано в Михайловском, Милославском, Пителинском, Путятинском, Спасском, Клепиковском, Касимовском, Захаровском и Александро-Невском муниципалитетах. Самым протяжённым участком станет дорога Пехлец – Кораблино – Скопин в Кораблинском муниципальном округе длиной 26,7 км.

В Рязани приведут в порядок 9 километров городских улиц. Самым протяжённым участком станет отрезок по Октябрьской улице – от улицы Станкозаводской до проезда Шабулина, длиной 2,5 км. Также в план ремонта включены улицы Фрунзе, Великанова, Гайдара, Мусоргского, участок проезда Яблочкова от дома №7 до улицы Зубковой, дорога от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева и другие.

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Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе уже отремонтировано более 1200 километров дорог, что значительно улучшило состояние дорожной сети Рязанской области.