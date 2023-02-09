Четверг, 9 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В 2023 году в Рязанской области планируют ввести в оборот 20 тысяч гектаров сельхозземель

На главнуюНовости Рязани
Nature фото создан(а) wirestock - ru.freepik.com

В Рязанской областной думе 8  февраля подвели итоги работы аграрного комплекса и перспективы развития сельского хозяйства.

По словам члена аграрного комитета регионального парламента Владимира Материкина, введение в оборот земель сельхозназначения является приоритетом, эта работа будет продолжаться. В планах на текущий год ввести 20 тысяч гектаров сельхозугодий.

На правительственном часе в областной думе выступил министр сельского хозяйства региона Дмитрий Филиппов. По его словам, по итогам года объём производства сельскохозяйственной продукции увеличился на 16%, что вдвое выше среднероссийского показателя. Господдержка предприятий АПК превысила 3,5 млрд рублей.

Дмитрий Филиппов отметил, что в 2022 году удалось собрать рекордный урожай зерновых и масличных культур. Говоря о предстоящих весенне-полевых работах, министр дал неблагоприятный прогноз. Из-за погодных условий на данный момент гибель озимых достигает 20%.

В 2023 году в Рязанской области планируют ввести в оборот 20 тысяч гектаров сельхозземель
В 2023 году в Рязанской области планируют ввести в оборот 20 тысяч гектаров сельхозземель

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации