В 2023 году в Рязанской области планируют ввести в оборот 20 тысяч гектаров сельхозземель

В Рязанской областной думе 8 февраля подвели итоги работы аграрного комплекса и перспективы развития сельского хозяйства.

По словам члена аграрного комитета регионального парламента Владимира Материкина, введение в оборот земель сельхозназначения является приоритетом, эта работа будет продолжаться. В планах на текущий год ввести 20 тысяч гектаров сельхозугодий.

На правительственном часе в областной думе выступил министр сельского хозяйства региона Дмитрий Филиппов. По его словам, по итогам года объём производства сельскохозяйственной продукции увеличился на 16%, что вдвое выше среднероссийского показателя. Господдержка предприятий АПК превысила 3,5 млрд рублей.

Дмитрий Филиппов отметил, что в 2022 году удалось собрать рекордный урожай зерновых и масличных культур. Говоря о предстоящих весенне-полевых работах, министр дал неблагоприятный прогноз. Из-за погодных условий на данный момент гибель озимых достигает 20%.